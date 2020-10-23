Щоб дізнатися про нарахування монетизованої субсидії та перевірити її розмір в 2020 році, потрібно використовувати online-сервіс «Єдиний державний реєстр отримувачів субсидій» (https://data.gov.ua/, https://subsidii.ioc.gov.ua/). Сайт розроблений та підтримується Мінсоцполітики України. Можна з’ясувати, чи призначена житлова субсидія та її суму на опалювальний і неопалювальний сезони. У разі відмови в наданні субсидії, про причини та підстави зупинення або повного припинення виплат можна дізнатися в особистому кабінеті (доходи менше мінімальної зарплати, несплата ЄСВ, наявність боргу).