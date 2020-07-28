Як усунути на килимі відбитки від ніжок меблів та підняти ворс?

* Щоб від них у буквальному розумінні й сліду не лишилось, скористайтесь кубиком льоду (на великих пошкодженнях – кількома кубиками). Прикладіть їх до вм’ятин і зачекайте, доки лід розтане. Потім губкою для миття посуду видаліть зайву вологу.

* Розправити ворсинки можна за допомогою монетки, виделки чи ложки.

* Також вм’ятини можна позбавитись, направивши на неї праску з відпарювачем.

* Допоможе також фен. На пошкоджену поверхню спочатку розбризкують воду, а потім скеровують на це місце струмінь повітря, розпушуючи ворс руками.

* А що робити, щоб надалі не залишати вм’ятин на килимі? У приміщенні, де багато меблів, краще стелити килими з коротким ворсом або взагалі безворсові. На килимах із довгим ворсом бажано розміщувати меблі на тонких ніжках.

Поради зібрала Лідія ГЕРАЩЕНКО.