Як усунути на килимі відбитки від ніжок меблів та підняти ворс?
* Щоб від них у буквальному розумінні й сліду не лишилось, скористайтесь кубиком льоду (на великих пошкодженнях – кількома кубиками). Прикладіть їх до вм’ятин і зачекайте, доки лід розтане. Потім губкою для миття посуду видаліть зайву вологу.
* Розправити ворсинки можна за допомогою монетки, виделки чи ложки.
* Також вм’ятини можна позбавитись, направивши на неї праску з відпарювачем.
* Допоможе також фен. На пошкоджену поверхню спочатку розбризкують воду, а потім скеровують на це місце струмінь повітря, розпушуючи ворс руками.
* А що робити, щоб надалі не залишати вм’ятин на килимі? У приміщенні, де багато меблів, краще стелити килими з коротким ворсом або взагалі безворсові. На килимах із довгим ворсом бажано розміщувати меблі на тонких ніжках.
Поради зібрала Лідія ГЕРАЩЕНКО.
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