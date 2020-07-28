Якщо ваша дружина любить вирощувати троянди, потіште її та зробіть шпалеру для витких троянд. Чому саме шпалеру?

* З її допомогою дворище можна розбити на зони або огородити якусь його частину, приховати не надто привабливі споруди. Можна зробити таку опору й біля лавочки.

* Завдяки шпалері стебла троянд не ламатимуться, а красиво тягнутимуться вгору, кущ добре освітлюватиметься сонцем, спроститься догляд за ним.

* Обираючи місце для шпалери, порадьтеся з дружиною щодо того, де розмістити таку опору. Адже дуже важливо, аби троянді було комфортно рости.

* Опора виконує практичну й естетичну функцію. Вона обов’язково має бути надійною та міцною, адже троянда нарощує потужну зелену масу.

* Окрім свого функціонального призначення – підтримки куща, повинна мати привабливий вигляд і вписуватись у загальний ансамбль. Намагайтесь зробити максимально просту та зручну в догляді конструкцію.

Для виготовлення простої металевої решітки на певній відстані одна від одної закопайте вертикально у ґрунт металеві стійки висотою близько 2 м. Натягніть між ними металевий дріт і пофарбуйте. Для кріплення дроту можна використати цвяхи або скоби.

Дуже красивий вигляд мають конструкції, пофарбовані білим, – на такому фоні краса троянд підкреслюється особливо. Можна зробити й дерев’яну. З 4 міцних брусів збивається каркас, на який у вигляді решітки набиваються тонкі рейки. Бруси з’єднують за допомогою клею та саморізів. У місця їх перетину для надійності забиваються цвяхи. Дерев’яну шпалеру можна пофарбувати або вкрити 1–2 шарами лаку. Після того, як покриття висохне, опору встановлюють у потрібному місці.

Василь ГЕРАСИМОВ, інженер.