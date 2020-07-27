Це великі кабачкові млинці з сирною начинкою, які за формою нагадують чебуреки. У розпал овочевого сезону обов’язково потрібно приготувати, впевнені, вони сподобаються всім. Зі сметаною — просто казка.

* 2 середні кабачки (500 г)

* 2 яйця

* сіль (за смаком)

* 2–3 столові ложки (з гіркою) борошна

* 2 столові ложки подрібненого кропу

* 100 г твердого сиру

* олія для смаження

Натерти кабачки на тертушці або перекрутити на м’ясорубці, відкласти хвилин на 5, щоб пустив сік. Потім дуже добре віджати сік в окрему чашку. Посолити, перемішати. Додати кріп, яйця. За бажанням можна додати чорний мелений перець і подрібнений зубчик часнику. Всипати поступово борошно. Тісто має бути по консистенції, як на звичні оладки. Сир натерти на середній тертушці (смачно виходить також з бринзою і помідорами). На сковороду налити трохи олії, розігріти. Викласти рівним шаром кабачковий млинець діаметром приблизно 10 см. Щойно він схопиться і зазолотиться, за допомогою лопатки перевернути на інший бік і смажити 1–2 хв. На половину млинчика викласти сир, за допомогою лопатки скласти його удвічі, як чебурек, і обсмажувати під кришкою з обох боків 2–4 хв., щоб розплавився сир. Аналогічно посмажити інші млинці.

Порада: кабачковий сік, що залишився при приготуванні, неймовірно корисний. Він сприяє схудненню, корисний для шлунка, бадьорить, благотворно впливає на нервову систему. Тож пийте на здоров’я! Смак кабачкового соку доволі прісний, з трав’яним присмаком. Тому його можна змішати з морквяним або томатним соком, трохи підсолити.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.