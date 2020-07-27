На городі завжди плануємо грядки: щось збираємо, знову висіваємо. Наприклад, що посіяти на щойно звільнене місце після гороху або часнику? Професор Білоцерківського національного аграрного університету Зеновій СИЧ радить одразу посіяти амарант.

До слова, часник збирають у західних, північних областях – після Петра і Павла, а на півдні та в центрі України – наприкінці червня, тому є нагода повторно проводити літні посіви. Для пізніх варіацій «городньої музики» слід використовувати амарант саме скоростиглого сорту «Ультра» з вегетаційним періодом 90–100 діб. Його насіння достигатиме вже наприкінці вересня. До речі, для весняних посівів годяться інші сорти амаранта: червонолистковий «Лєра», «Студентський», «Харківський». Крім того, посеред літа ще можна висівати васильки (базилік), огірки сорту «Фенікс», буряк столовий і мангольд, чорну та білу редьку, дайкон (японський редис), скоростиглі гібриди кукурудзи цукрової, квасолю спаржеву тощо. Наприклад, мангольд – соковитий листовий буряк (дворічний) – легко вирощувати і добре зберігати на зиму. Для цього відварюємо листя, розкладаємо по пакетиках і заморожуємо. Взимку, підсмаживши на пательні на олії з часничком, отримуємо чудовий малокалорійний гарнір. Котлети з мангольда за смаком схожі на м’ясні. Усі літні посіви обов’язково проводимо з підливом води. Скажімо, амарант після часнику висіваємо у рядки з додаванням води (приблизно 0,5–1 л на один погонний метр). Насіння вносити не глибше 2 см, ширина міжрядь 50–70 см. Висіваємо до 50 насінин на погонний метр, але потім прориваємо і залишаємо 6–8 рослин. Молоді пагони й листя амаранта (дикий родич – щириця) використовуємо подібно до шпинату, а подрібнене насіння додаємо до каш, супів, перемелюємо на борошно. Деякі агрономи, зокрема голова ГО «Асоціація виробників амаранта та амарантової продукції» Олександр Дуда, вважають, що незабаром амарант стане трендом у здоровому харчуванні. Ця культура корисна як для здоров’я людей і тварин (забезпечує клітини організму киснем та має потужну імуностимулюючу дію), так і для землі: не виснажує і збагачує азотом, що сприяє її регенерації.

Прихильники здорового харчування вже давно ласують амарантовою кашею, олією, пластівцями, мікрогріном, чаєм із листя амаранта тощо. Імунна система людини щосекунди стикається із бактеріальними та вірусними загрозами і бореться з ними. Олександр Дуда радить додавати до свого раціону продукцію, яка містить амарант, амарантову олію, пити чай з його листя. А до традиційних рецептур хліба додавати до 15 відсотків амарантового борошна.

Підготувала Людмила ОПАНАСЕНКО.