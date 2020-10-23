«Розкажіть про дерево павловнію», – кілька листів із таким проханням надійшло до редакції лише протягом останнього часу, хоча про цю рослину ми вже раніше розповідали.

Інтерес до неї зрозумілий: павловнію активно рекламують, та й з’явилась відносно нещодавно. Продавці розповідають про її дивовижні властивості: швидко росте і загалом досягає у висоту до 15–20 м, за що називають деревом-феніксом. Так, дехто запевняє, що висаджена навесні павловнія вже восени досягає висоти 80–100 см, а на другий рік – зросту людини. А тому передусім вона становить інтерес як швидке й дешеве альтернативне паливо.

Продавці переконують, що паливні пелети з павловнії мають високу тепловіддачу. Ми спробували пошукати виробників таких пелет, але… чомусь не знайшли (можливо, погано шукали?). Використовують її і як будівельний матеріал. Також стверджують, що листя дерева дуже корисне: містить до 20 відсотків білків і є цінним кормом для худоби, за складом подібне до люцерни.

Для біомаси рослину рекомендують заготовляти після третього року. Має й декоративну цінність, особливо красива – в період цвітіння, коли рясно вкривається крупними дзвіночкоподібними блакитнуватобузковими квітами.

Торік навесні кілька саджанців павловнії придбав і наш читач Роман КИРИЧУК із Черкащини. Ми вирішили поцікавитись у нього, чи таких уже значних розмірів досягли його саджанці за цей час. У відповідь пан Роман лише потилицю почухав. Каже: перше враження було таке, що купив кілька кущиків розсади огірків (павловнія дійсно так само опушена, та й листя попервах чимось подібне до огіркового). Весь торішній і нинішній сезон спостерігав за саджанцями, але вони… майже не росли. «Земля у мене – чорнозем, візьмеш у руки – пахне. Про таку кажуть: палицю встромиш – проросте. То чому ж так погано росла павловнія – не збагну», – знизує плечима господар. «Одне з двох: або я щось не те роблю, або це чергова «диво-рослина», від яких, правду кажучи, вже втомився. Пам’ятаєте,свого часу активно пропагували лікарські властивості морозника, потім – диво-ягоди годжі, які виявились плодами звичайної дерези. Нині скрізь рекламують гумі (звичайна маслинка багатоквіткова). Може, і це черговий рекламний хід? Почекаю», – каже пан Роман.

Ми ж вирішили звернутись до читачів «Порадниці»: може, маєте власний, успішний досвід вирощування павловнії? Поділіться, будь ласка.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.