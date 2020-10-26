Римо-католики 28 жовтня згадують апостолів Симона Зилота та Юду Тадея. Вважається, що Симон був сином Йосипа Обручника та його першої дружини. Після її смерті Йосип багато років жив сам, а потім заручився з Марією. За переданнями, саме на весіллі Симона, на прохання Своєї матері, Христос вчинив перше чудо – перетворив воду на вино. Присутність Христа на весіллі та вчинене Ним чудо Церква вважає підставою для встановлення Таїнства вінчання. Ім’я Зилот означає «ревний», яким і був апостол. Інший апостол, що згадується цього дня – Юда Тадей. Його часто плутали з Юдою Іскаріотом. Тадей, що перекладається як «відважний», після Воскресіння Христа багато проповідував та загинув мученицькою смертю.

Мусульмани 28-29 жовтня святкують День народження пророка Мухаммада. Арабською свято звучить як Мавлін ан-Набі й перекладається як «народження Пророка». Святкування розпочинається із заходом сонця 28 жовтня і триває весь наступний день. Народився Мухаммад близько 570 р. н.е. Точна дата не відома, тож свято приурочене до дня його смерті, адже смерть – це ніщо інше, як народження для вічного життя.

Лютерани 31 жовтня святкують День Реформації. Саме цього дня Мартін Лютер розіслав свої 95 тез місцевим єпископам та прибив на двері церкви у Віттенберзі (Німеччина). Останнє тривалий час було звичним способом розповсюдження інформації. Тези Лютера, в яких він, зокрема, критикує торгівлю індульгенціями, стали предметом широкої дискусії в країні та призвели до Реформації по всій Європі.

Православні та греко-католики 31 жовтня згадують апостола та євангеліста Луку. Він був одним із 70 апостолів і, як свідчить Писання, на першу проповідь Христос відправив його з іншими учнями ще за Свого земного життя.

Римо-католики 1 листопада святкують День усіх святих. Це день, коли згадують усіх, хто отримав спасіння і перебуває на небесах, тож Церква їх вважає святими. І хоча День усіх померлих лише 2 листопада, але моляться за них, відвідують кладовища, запалюють на могилах свічки та приносять квіти вже 1 листопада, бо зазвичай саме цей день є вихідним у католицьких країнах.

Марина ЧОРНА, релігієзнавець.