Консультує юрист газети “Порадниця” Яна РОМАСЕНКО.

Якщо мені буде встановлено інвалідність (зараз отримала направлення на МСЕК) після смерті спадкодавця (помер батько, але є заповіт не на мою користь), чи матиму право на обов’язкову частку в спадщині?

Світлана. Львівська обл.

Для прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини (ст.1270 ЦК України). Перелік осіб, які мають право на обов’язкову частку, визначений ст.1241 ЦК України, а саме: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка). Коло спадкоємців, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, визначається на день відкриття спадщини, а відповідно до ч.2 ст.1220 Кодексу, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (ч.3 ст.46 Кодексу).