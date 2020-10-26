Починайте вже зараз зміцнювати імунітет і загальний стан організму. З цим завданням чудово впорається шипшина.

Ягоди шипшини не лише очищують кровоносну систему, покращують обмін речовин, відповідають за профілактику атеросклерозу, а й підвищують опірність організму при інфекціях. Приготуйте тонізуючий чай.

Візьміть 10 г сушених плодів шипшини, 5 г сушеного листя чебрецю, 15 г меду, 200 мл води. Плоди шипшини подрібніть, залийте окропом і варіть 5 хв., потім додайте листя чабрецю. Настоюйте ще 20 хв., потім процідіть, додайте мед і пийте.