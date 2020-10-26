Традиційно помідори дозарюють у добре провітрюваному, достатньо вологому приміщенні (80–85 відсотків) з температурою 20–25 градусів.

Їх розкладають на поверхнях чи у ящиках у 1–2 шари. Кожні 2–3 дні перевіряють, чи не почали псуватись. Якщо процес потрібно пришвидшити, температуру підвищують до 28 градусів, однак плоди стануть м’якими, а смак дещо погіршиться. Також для прискорення дозрівання у ящик із зеленими плодами можна покласти 2–3 червоні. Стиглі томати виділяють етилен, чим прискорюють достигання інших плодів. Дозрівання швидше відбувається на світлі, а не у темряві, як іноді вважають!

Підготувала Лідія ГЕРАЩЕНКО.