Готуємо смачний, соковитий і ароматний манник із гарбузом на кефірі в духовці – яскрава та апетитна домашня випічка.

* 300 г гарбузового пюре

* 180 мл кефіру

* 150 г манної крупи

* 150 г цукру

* 2 яйця

* цедра 1 апельсина

* дрібка ваніліну (за бажанням)

* 0,5 чайної ложки соди (плюс сік лимона або оцет для гасіння)

* чверть чайної ложки солі

Гарбузове пюре для тіста має бути густим (запечіть м’якоть у духовці або відваріть, зливши зайву рідину, й розімніть товкачем), водночас від його кольору залежатиме яскравість готової випічки. У глибоку миску насипати манку. Додати гарбузове пюре та налити кефір. Ретельно перемішати та залишити на столі хвилин на 30, щоб манка розбухла. Можна замочити манну крупу заздалегідь (наприклад, на ніч), поставити в холодильник, але перед випічкою потрібно дати масі нагрітися. Збити вінчиком на піну яйця, цукор, ванілін і подрібнену цедру апельсина. Додати гарбузово-манну суміш, посолити. Перемішати вміст до однорідності. Збивати не потрібно. Тісто для манника виходить ніжним, трохи текучим. Перед самою випічкою покласти гашену соду. Викласти тісто в змащену олією і присипану манкою форму. Випікати в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 45–50 хв. Дати ароматному гарбузовому маннику повністю охолонути, після чого нарізати на порційні шматочки.

Запрошуйте родину пити чай з яскравою осінньою випічкою!

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.