Війна триває, але ворог не має забрати в нас те, заради чого хочеться жити. Бо це зокрема й робить нас духовно сильними та непереможними. Нам життєво необхідно вміти відновлювати свій внутрішній ресурс, який дає духовні сили жити і боротися зі злом, тобто зберігати здатність радіти, любити, благодіяти, завдяки якій можемо стати й джерелом розради та підтримки для інших. Тож по краплинці збираймо всі можливості для душевної радості, щоб утримати наш духовний фронт!

✔ Починайте кожен день із подяки. Спробуйте думати не про те, чого вам бракує по життю, а про те, що маєте і не помічаєте. Прокидаючись вранці, дякуйте Богові за новий день, за те, що можете дихати, бачити, відчувати, ходити; за те, що вам є де спати, що одягнути і чим поснідати. Дякуйте за всіх людей, які були і є поруч з вами, і в молитві згадайте тих, кого вже поруч немає. Дякуйте за кожний промінчик сонця і кожну рослину, які «просто так» дарують вам можливість дихати, а відтак — жити… Вдячність приносить радість і заспокоєння.

✔ Даруйте іншим те, чого самі потребуєте. Будьте другом, коли вам потрібні друзі. Даруйте надію, коли самі її потребуєте. Будьте людяними, коли хочете, щоб і вам допомогли. Даруйте радість іншим, якщо хочете почуватися щасливими. Бо в житті діє золоте правило: «Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм» (Лк. 6:31).

✔ Навчіться бачити довкола все живе — і радійте йому. Природа, створена Господом, — це неймовірний дар людству, невичерпне джерело для споглядання, радості, натхнення і умиротворення. Скільки сили в паростку, який пробивається крізь промерзлу землю або навіть крізь асфальт! Як у краплині роси віддзеркалюється ранкове сонце!.. Вдивляйтеся в них добрими очима, з чутливим і уважним серцем, — це невичерпне джерело для душевної рівноваги і радості.

✔ Будьте корисними для когось. Робіть щодня хоча б одну добру справу для інших — якщо не ділом, то хоча б добрим словом, усмішкою, обіймами, підтримкою. І так, «по зернині», чиніть добро щодня, — із цих «зернинок» зберете щедрий і благодатний для душі врожай радості, добра і вдячності.

✔ Дозвольте трохи радості і для себе — тоді ділитися щастям чи радістю найлегше. Це подібно до того, як запалюємо одну свічку від іншої. Тож турбуйтеся і про себе, не позбавляйте себе того, що приносить вам задоволення: смачна кава зранку, приємна музика, цікава книжка, заняття спортом, спілкування з дорогими серцю людьми, самореалізація, волонтерство тощо. Людина, яка переживає радість, духовно окрилюється і прагне поділитися радістю з іншими.

Радість — один із плодів Святого Духа. Тому Священне Писання і закликає нас: «Завжди радiйте. Безперестанно молiться. За все дякуйте: бо така щодо вас воля Божа у Христi Iсусi» (1 Сол. 5:16—18), повчає Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.