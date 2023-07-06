Вирощую огірки вже багато років. Хочу поділитися основними моментами, які треба враховувати, щоб отримати рясний урожай. (Тим паче, деякі господарі невдовзі знову висіватимуть їх на звільнених від інших культур грядках). Головний ворог огірків — це стрес. Якщо вбережете їх від нього, то попередите появу огіркової гіркоти та різних шкідників і хвороб. Найперше, зважайте на те, що огіркам потрібен простір, тому не загущуйте посадки. Це призводить до перезволоження ґрунту, виникнення різних гнилей і дефіциту поживних речовин.

ЗВОЛОЖУЙТЕ ҐРУНТ

Забезпечте рослини вологою, особливо в період цвітіння та плодоношення. Стрес, спричинений її нестачею (навіть короткочасне пересушування), підвищує вміст кукурбітацину (речовини, яка обумовлює гіркий смак плодів). Огірки ростуть швидко й дуже потребують вологи. Поливайте їх з огляду на погоду. Головне — постійно підтримувати ґрунт у злегка зволоженому стані.

ОБОВ’ЯЗКОВО МУЛЬЧУЙТЕ

Мульча допоможе огіркам у боротьбі зі стресом, спричиненим нестачею вологи, а також прискорить появу зав’язей. Мульчуйте огіркові посадки соломою, в’яленою травою, але тільки після того, як земля прогріється до 20 градусів. Важливий доступ сонячного світла, а також добре прогрітий ґрунт.

УДОБРЮЙТЕ, УДОБРЮЙТЕ ТА ЩЕ РАЗ УДОБРЮЙТЕ

У процесі росту огірки витрачають дуже багато поживних речовин, тому не доводьте їх до стресового стану та постійно підживлюйте. (Добре в ґрунт, призначений для огірків, вносити хороший гній, що перепрів, і компост; тоді земля буде легкою та пухкою).

Підживлюйте огірки збродженими гноєм або пташиним послідом. Для цього закладіть у бочку гній або пташиний послід, залийте водою, залиште доти, поки рідина набуде забарвлення чайної заварки. Вносячи добрива в ґрунт, розбавте водою: послід — 1:12, гній — 1:8.

Можна також підгодувати огірки настоями кропиви, кульбаби та інших трав. Їх настоюють кілька днів (одна частина трави на одну частину води), а під час підживлення розбавляють водою — 1:10. n