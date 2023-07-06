М’який, у міру солодкий пломбір із жирних вершків і згущеного молока. До основи можна додати фрукти, ягоди, варення, какао чи шматочки шоколаду з рубленими горішками. А якщо є вафельні листи, зробіть морозиво в брикетах.

0,5 л вершків (від 30%, для збивання)

250 г згущеного молока

2 чайні ложки ванільного цукру

Важливо: всі продукти та посуд мають бути холодними, щоб вершки добре збилися! Спочатку необхідно збити вершки з ваніллю на стійку піну. Щойно залишатиметься слід від віночка й вершки стануть більш щільними, міксер можна вимикати.

Замість вершків підійде і жирна сметана (від 25%), тоді в готовому десерті відчуватиметься характерна кислинка. Також можна взяти навпіл жирні вершки та сметану.

Тонкою цівкою влити згущене молоко (воно має бути густим і хорошої якості). Довго збивати не потрібно, щойно маса змішається, вимкнути міксер. Із цією кількістю згущеного молока морозиво вийде помірно солодким, можна додати більше, на свій смак.

Викласти масу в форму відповідного розміру. На цьому етапі можна додати фрукти, ягоди, шоколад… Поставити форму в морозилку на 2—3 год., щоб морозиво повністю застигло. Перед подачею дати трохи відтанути та викласти в креманки.