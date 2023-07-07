Документи, які має подати кандидат на посаду, а також порядок прийняття на роботу визначає ст.24 КЗпП, яка зобов’язує кандидатів на працевлаштування подати з-поміж іншого військово-обліковий документ, роз’яснюють у Держпраці.

Додаткові вимоги встановлює Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних. Роботодавець зобов’язаний перевірити в особи, яка працевлаштовується, наявність: військово-облікового документа; відмітки в ньому про взяття на військовий облік (абзац другий пункту 34 Порядку).

Із метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють: перевірку в громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, визначеного в пункті 20 Порядку, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням «Дії».