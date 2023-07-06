Я працююча пенсіонерка. Очікувала обіцяного перерахунку пенсії, але в червні отримала звичну суму. Чому так?

Раїса Василівна.

Порядок проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати, визначено ч.4 ст.42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018 №10-1.

Пенсії автоматично перерахують працюючим пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2023 року набули 24 місяці страхового стажу, або тим, які відпрацювали менше 24 місяців, але від призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено в разі, якщо вони досягли пенсійного віку, пояснюють у ПФУ.

Щодо розміру підвищення пенсій після перерахунку, то він в кожного пенсіонера індивідуальний, оскільки, по суті, у формулі для обчислення страхової пенсії, визначеній законом, збільшується коефіцієнт страхового стажу або коефіцієнт страхового стажу та заробітної плати (за доцільності). Розмір підвищення залежить від того, який страховий стаж вже має людина та який заробіток одержувала в період роботи.

Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам — 1 квітня 2023 року. Перерахунок було проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійшли відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2023 року (в травні). Тобто в червні пенсіонери, які мають право на перерахунок, отримали збільшені розміри пенсійної виплати та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня.

За більш детальною інформацією читачка може звернутись до контакт-центру ПФУ: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Також може написати звернення на електронну пошту ПФУ: info@pfu.gov.ua або через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг.