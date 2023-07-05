Оксамитовий зелений італійський соус песто тішить око і шлунок, аромат його настільки яскравий, що встояти перед ним неможливо. А ще він максимально корисний. Вітамінні продукти — свіжий зелений базилік, часник, оливкова олія та кедрові горішки — не піддаються термічній обробці, тому зберігають усі корисні властивості.

1 пучечок зеленого базиліку

1—2 зубчики часнику

чверть склянки оливкової олії

20 г кедрових горішків

50 г пармезану

1—2 столові ложки соку лимона

сіль за смаком

Листочки базиліку відділити від стебел (можна взяти й ніжні верхні стебельця). Помістити всі продукти в чашу блендера, подрібнити. У класичному варіанті соус песто розтирають у ступці до однорідної маси. Спробувати на смак. За необхідності досолити чи додати соку лимона. Оливкову олію можна замінити соняшниковою без запаху, а горішки брати ті, які любите.

Густоту соусу варіюйте олією на свій смак — він може бути густим, як паста, або рідким, як сметана. Перекласти песто в баночку, закрити, зберігати в холодильнику.

До речі. У класичному італійському рецепті соусу песто ми ніколи не побачимо пропорцій інгредієнтів, у цьому перевага й особливість італійської кухні — двох однакових страв не буде ніколи, завжди великий простір для фантазії.

Соус чудово підходить до макаронів, м’яса, картоплі, бутербродів і овочевих салатів, як акцент. Різноманіття море! Зверху ложечку песто — і розкішне спагеті в ресторанному стилі на вашому столі.