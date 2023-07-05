Запорука успішного вирощування моркви — ретельне розпушування та прополювання грядок. А ще кілька разів на сезон підживлюю. Тому завжди маю високі врожаї. Найбільший ворог моркви — свіжий гній. Тож його як добриво не застосовую. Також не любить ця культура хлор. Натомість рекомендую такі.

Дріжджі. На 10 л теплої води — 1 пакетик сухих дріжджів або 100 г свіжих та 2 ст.л. цукру. Розчин залишаю на 2 год., після чого поливаю моркву.

Зелене добриво. Закладаю в діжку щільненько кропиву, лопух, кульбабу тощо та заливаю водою. Закриваю кришкою та залишаю на 2 тижні. Один літр такого настою розбавляю 9 л води.

Зола. Її можна просто розсипати між грядками або ж приготувати настій: 3 склянки на відро води, настояти 2 доби.

Пташиний послід. Розбавляю у воді в пропорції 1:10. Настоюю добу, а потім знову розбавляю в такій самій пропорції.

Настій коров’яку. 1:10.

Йод. 20 крапель йоду (5%) на 10 л води.

Борна кислота. Вона робить моркву солодшою. Таке підживлення слід робити в другій половині літа. Знадобиться 10 г на 10 л води. Попередньо кристалики розчиняють у теплій воді.

Після будь-яких підживлень грядки поливають! Важливо також, що всі підживлення припиняють за місяць до збирання врожаю.

Надія ОСТАШ. Вінницька обл.