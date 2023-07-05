Рекомендації дієтологів вживати достатньо овочів найпростіше дотриматися влітку, коли на городі, в крамниці або на ринку можна побачити чи не все, що душі заманеться, нарізати в тарілку — всіляка зелень, капустка, огірочки з помідорами. Але не поспішаймо змішувати в салатах усе, що потрапить під руку!

І зокрема — не варто поєднувати в одній тарілці нарізані огірки та помідори. У кращому разі ви лише потішите смакові рецептори, але не отримаєте належної користі від такої страви. Чому — розповімо докладніше.

Найголовніше — споживши салат, у складі якого є ці овочі, наш організм не засвоює такого важливого для здоров’я вітаміну С, на який багаті помідори. Бо в огірках міститься компонент аскорбіназа, який розщеплює вітамін С.

До того ж огірки й помідори засвоюються по-різному, тож один із овочів може виявитися перетравленим, а інший — забродити в травному тракті, що несе ризики негативного впливу на його мікрофлору, тяжкості й метеоризму.

Крім того, помідори належать до кислих продуктів, а огірки — до лужних, тому салат із них сприятиме солеутворенню, що може нашкодити ниркам і печінці, спровокувати їхні захворювання.

Тож споживаймо ці овочі окремо — й будьмо здорові!

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.