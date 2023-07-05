Його запустило МЗС за підтримки однієї з найбільших криптовалютних бірж Європи WhiteBIT для допомоги українцям по всьому світу.

Чат-бот одночасно може обслуговувати кількох користувачів і надавати консультацію щодо найбільш поширених запитань:

правил в’їзду до іноземної країни,

оформлення тимчасового захисту, соціального забезпечення,

повернення в Україну,

консульських послуг.

Його використання полегшує процес отримання необхідної інформації громадянами України, які через війну вимушено виїхали до інших країн, та суттєво збільшує масштаби й можливості отримання допомоги. Тепер отримувати інформацію стане простіше, швидше та зручніше за посиланням: https://t.me/MZSUkrain_bot

Крім чат-бота, громадяни також можуть звернутися до call-центру за номером +38(044) 224-57-20, нагадують у МЗС.