Абрикосове варення-п’ятихвилинка без кісточок — моє улюблене. Готується просто і швидко, зберігає всі аромати та по-справжньому літній смак.

1 кг абрикосів

400—500 г цукру

Абрикоси промиваю, просушую, розрізаю навпіл, видаляю кісточки. Якщо плоди великі, кожну половинку можна розрізати ще навпіл. Підготовлені фрукти зважую, викладаю в таз.

Зазвичай варю із 3 кг абрикосів. Засипаю цукром — 1,2—1,5 кг. Накриваю кришкою, залишаю в кухні на —4 год., щоб виділили сік. Ставлю на повільний вогонь, поступово прогріваю. Як прогріються, трохи перемішую знизу догори. Прогріваю далі до розчинення цукру та закипання соку. Помішую не часто, а за необхідності. Щойно закипить, варю 5—7 хв. та відразу розливаю в стерилізовані банки. Заповнюю по шийку.

Закриваю під ключ, перегортаю, вкутую, залишаю охолодитися. Оскільки варення містить мало цукру, його краще зберігати в прохолодному місці.

Людмила БОРИСЕНКО.

Житомирська обл.