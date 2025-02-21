Восени на ярмарку купила дорого кілька кілограмів насіннєвої картоплі цінного сорту. Днями подивилась — а вона проросла! І що тепер робити? Посадка ж іще ой як не скоро!

Алла ВОЛКОВА. Сумська обл.

Картоплю, особливо насіннєву, дуже важливо зберігати за правильної температури та вологості. А саме при 2–3 градусах тепла та 85–90 відсотках вологості.

Якщо картопля все ж проросла, паростки треба обірвати, але дуже обережно. Зробити це слід якомога раніше. Адже вони забирають у бульб багато поживних речовин, позбавляючи запасів живлення. До речі, деякі досвідчені картоплярі радять паростки на насіннєвій картоплі обрізати, залишаючи 0,5–1 см довжини. Мовляв, при обриванні проростків у вічках залишаться тільки найслабші бруньки, оскільки найсильніша буде вирвана. А саме вона формує найкрупніші бульби. Відтак врожай буде гіршим.

Якщо в погребі дуже тепло, паростки з’являться знову, а отже, продовжать позбавляти картоплю сил. Такий насіннєвий матеріал на весну вже нікуди не годитиметься. Тож після того, як обламаєте паростки, обов’язково забезпечте картоплі належні умови утримання. Натомість за правильного зберігання бульб паростки ближче до весни тільки-тільки почнуть прокльовуватись. Їх оптимальна довжина має бути не більше 1 см.

Принагідно хочемо застерегти, що насіннєву картоплю слід купувати лише в спеціалізованих місцях, оскільки з рук вам можуть продати звичайну дрібну бульбу. Ба більше: це можуть бути плоди, що виродились, з яких нічого путнього не виросте.

Оздоровлювати сорти рекомендується приблизно раз на 5 років, купуючи в перевірених продавців.

Тарас КОВІНЬКА.