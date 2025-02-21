Смак у неї приголомшливий, справжній — яблучний! Текстура соковита, ніжна й ароматна.

На форму 22–23 см

115 г борошна

150 г цукру

3 великі яйця

3 великі яблука (500 г)

1 чайна ложка розпушувача

дрібка ваніліну

дрібка солі

кориця (за бажанням)

цедра лимона

цукрова пудра

Збити яйця, поступово додаючи цукор, сіль і ваніль і збільшуючи швидкість міксера. Збивати масу до пишності та посвітління приблизно 7–8 хв., доки цукор розчиниться. Довге збивання сприяє хорошому підйому бісквіта. Додати борошно з розпушувачем, цедру та перемішати до однорідності на невеликій швидкості 30–40 сек. Форму застелити пергаментом. Порізати в неї яблука тонкими часточками. Залити тістом і акуратно перемішати, щоб тісто огорнуло яблука. Зверху має бути «ковдра» із тіста. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40–45 хв. Готовність перевірити зубочисткою, на ній не має бути сирого тіста.

Якщо верх сильно підрум’янився, а серединка сира, накрийте фольгою пиріг і продовжуйте випікати до готовності. Готовому пирогу дати охолонути та притрусити цукровою пудрою.