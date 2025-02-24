Відтепер отримати його можна в мережі «єдиних вікон» для ветеранів у ЦНАП по всій Україні, в цифровому форматі, інформує Кабмін. Документ видають одразу під час звернення. Раніше для цього потрібно було звертатися з листом до Мінветеранів та очікувати понад 30 днів.

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ

Учасники бойових дій.

Особи з інвалідністю внаслідок війни.

Учасники війни.

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Постраждалі учасники Революції Гідності.

Один із членів сім’ї особи, котра потрапила в полон держави-агресора або набула статусу зниклої безвісти за особливих обставин.

Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни (правовий статус, а не родинний зв’язок).

Член сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України (правовий статус, а не родинний зв’язок).

Важливо! Витяг надається незалежно від місця реєстрації.

ЯК ОТРИМАТИ

Прийти до будь-якого відділення ЦНАП.

Мати з собою паспорт і РНОКПП (ідентифікаційний код).

Подати запит — витяг видають протягом кількох хвилин.

Для членів сім’ї особи, котра потрапила в полон або набула статусу зниклої безвісти за особливих обставин, необхідно мати Витяг з інформаційної системи з питань поводження з військовополоненими або Витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та документи, котрі підтверджують родинний зв’язок. (Членами сім’ї фізичної особи вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти).