Відтепер отримати його можна в мережі «єдиних вікон» для ветеранів у ЦНАП по всій Україні, в цифровому форматі, інформує Кабмін. Документ видають одразу під час звернення. Раніше для цього потрібно було звертатися з листом до Мінветеранів та очікувати понад 30 днів.
ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ
Учасники бойових дій.
Особи з інвалідністю внаслідок війни.
Учасники війни.
Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною.
Постраждалі учасники Революції Гідності.
Один із членів сім’ї особи, котра потрапила в полон держави-агресора або набула статусу зниклої безвісти за особливих обставин.
Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни (правовий статус, а не родинний зв’язок).
Член сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України (правовий статус, а не родинний зв’язок).
Важливо! Витяг надається незалежно від місця реєстрації.
ЯК ОТРИМАТИ
Прийти до будь-якого відділення ЦНАП.
Мати з собою паспорт і РНОКПП (ідентифікаційний код).
Подати запит — витяг видають протягом кількох хвилин.
Для членів сім’ї особи, котра потрапила в полон або набула статусу зниклої безвісти за особливих обставин, необхідно мати Витяг з інформаційної системи з питань поводження з військовополоненими або Витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та документи, котрі підтверджують родинний зв’язок. (Членами сім’ї фізичної особи вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти).
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