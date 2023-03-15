Споживач має право на отримання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого та компетентного вибору, нагадують у Держпродспоживслужбі, посилаючись на Закон України «Про захист прав споживачів».

Інформація повинна бути надана до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Вона також має містити дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції.

Продавець (виконавець), який реалізує продукцію, повинен обов’язково зазначати ціну кожної одиниці такої продукції або однієї категорії продукції та ціну однієї стандартної одиниці цієї продукції. Написи щодо ціни реалізації продукції мають бути чіткими та простими для розуміння.

Ціна продукції повинна включати в себе всі податки та неподаткові обов’язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачуються споживачем під час її придбання.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі, зобов’язані реалізовувати товари за умови наявності цінника на товар — Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Якщо споживач бачить одну ціну на ціннику певного товару та хоче сплатити саме таку, проте на касі під час розрахунку виявляється, що вона є іншою, тоді необхідно звернутися до адміністрації магазину з вимогою повернення різниці.