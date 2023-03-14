Це особливі млинці — ніжні, м’які, надзвичайно смачні та золотаві.

200 г пшона

3 столові ложки борошна (з гіркою)

3 столові ложки олії (без запаху)

400 мл молока

3 яйця

2 столові ложки цукру

чверть чайної ложки солі

вершкове масло (для змащування)

Пшоно ретельно промити. Залити 400 мл води. Як крупа закипить, варити 15 хв. Зайву рідину злити. Дати трохи охолонути. Влити до крупи 200 мл молока, ретельно подрібнити блендером до однорідності. Окремо збити яйця, сіль і цукор. З’єднати пшоняну та яєчну маси. Всипати борошно, перемішати. Влити молоко, що залишилось, та олію, ретельно перемішати. За консистенцією тісто виходить, як рідка сметана. За необхідності можна влити молока. Смажити, як звичайні млинці, на змащеній олією сковороді до рум’яності. Готові змастити вершковим маслом.