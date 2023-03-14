Гіацинти дуже невибагливі і починають цвісти одними з найперших. Зверніть увагу на місце вирощування. Рослинам потрібні сонячні, відкриті, захищені від вітру місця. Вони не люблять кислі ділянки. Також негативно реагують на застій води в ґрунті. Тому важливо забезпечити їм хороший дренаж.

ЛЮБЛЯТЬ ПІДЖИВЛЕННЯ

Для кращого цвітіння гіацинти можна підживити, але не свіжою органікою. Перший раз підживлюють на початку росту: дають 20—25 г аміачної селітри. Вдруге — під час формування бутонів: 30—35 г суперфосфату та 15—20 г сірчанокислого калію. Втретє — коли відцвітуть: по 30—35 г сірчанокислого калію та суперфосфату (норми добрив на 1 м2). Більше не підживлюють. Адже в цибулин до весни триватиме період спокою.

У ТІСНОТІ НЕ ЗАЦВІТУТЬ

Для успішного вирощування дуже важливо правильно їх висаджувати. Небажано садити там, де до цього росли інші цибулинні та коренеплоди. Заглиблюють на три висоти цибулини. Посадка має бути вчасною. Як і інші цибулинні, висаджують восени перед настанням стійких холодів. Якщо посадка надто рання, гіацинти проростуть раніше потрібного часу, а це може призвести до пошкодження паростків морозами. Однак весняна посадка також цілком припустима. Інша річ, що зацвісти такі цибулини можуть уже наступного сезону. Рекомендується висаджувати в піщану подушку. Тобто на дно ямки насипати шар піску 3—5 см. Це захистить від загнивання. Загалом ґрунт має бути легкий, супіщаний, збагачений перегноєм. Відстань між цибулинами — не менше 15 см. Загущені посадки можуть не цвісти.

Ще однією причиною неуспіху при вирощуванні гіацинтів може бути неправильне зберігання цибулин узимку. Зокрема, якщо їх тримали в теплі. У період спокою вони потребують холодних умов зберігання. Викопувати на зиму цибулини не потрібно. Не цвітуть? Таке буває, якщо цибулини ще дуже молоді. Також важливо висаджувати лише якісні.

Цибулини іноді підгризають миші. Радимо поруч висадити рябчики. Вони не лише цвітуть одними з найперших навесні, а й невибагливі в догляді. Та головне — не подобаються гризунам. Цибулини квітів часто вразливі до грибкових захворювань. Боротися з ними слід протигрибковими засобами. Але найважливіше — дотримуватись агротехніки. Зокрема, не допускати перезволоження ґрунту. Купуйте цибулини лише в перевірених продавців, аби не придбати хворі.

ЖОВТІ ТА СИНІ

Завдяки тому, що існує чимала кількість різноманітних сортів гіацинтів, дизайнери створюють із них найрізноманітніші композиції. Останній тренд — висаджувати жовті й сині, в кольорах нашого державного прапора. Метикуваті продавці навіть одразу формують цілі арт-набори з жовто-блакитних цибулин. Це дуже зручно.

Ціна звичайної цибулини — від 20 грн. Є також фантастично красиві сорти з махровими квітами — від 45 грн за цибулину.

Катерина ОКУНЬ.