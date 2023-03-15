Передаючи потрібне українським героям, додайте до вантажу принаймні шматочок усім відомого прополісу! Цю надзвичайно корисну для людини речовину «виготовляють» самі бджоли із зібраної клейкої смоли та певних різновидів пилку.

Йому властиві певний аромат, гіркуватий смак, щільна консистенція, колір — від коричневого до темно зеленого. «Молодий» прополіс — яскравішого кольору, старий — темний. Зберігати слід у прохолоді й у темряві. Завдяки бактерицидним і знеболюючим властивостям (а вони в нього більші, ніж у новокаїну!) прополіс прийде на допомогу, якщо під рукою не знайдеться «справжніх» ліків. Ось декілька найпоширеніших приводів скористатися ним.

При зубному болю варто притулити до хворого зуба, біля кореня чи в дупло, шматочок прополісу завбільшки у дві горошинки — і біль поступово втамується.

Швидше позбутися ангіни допоможуть лише 5 г прополісу на добу: вдень його треба пожувати після прийому їжі, а на ніч — тримати за щокою.

Натерли болючий мозоль? Коли буде можливість розпарити ноги в гарячій воді, прикладіть на це місце тонкий шар прополісу, закріпіть пластиром і лишіть на ніч. За потреби повторіть.

Міжреберна невралгія, біль у спині, чи ревматичний? Перед відпочинком прикладіть до хворого місця шматочок попередньо розігрітого прополісу та зафіксуйте. У такий саме спосіб можна позбутися й болісного фурункула. Коли прополіс подіє, фурункул «прорве», почне виходити гній. Оновлюйте прополіс, поки мине запальний процес.

А от при грибкових ураженнях шкіри та інших її захворюваннях добре, якщо матимете під рукою заздалегідь приготовлену 10—20-відсоткову спиртову витяжку прополісу. Тоді невелику її кількість достатньо розтерти з вазеліном чи, наприклад, свинячим смальцем — і цілющий «крем» для змащування уражених ділянок шкіри готовий.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.