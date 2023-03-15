Захист від бур’янів та естетичний зовнішній вигляд — ось два аргументи на користь захисту пристовбурних кіл у саду.

1. Мульчування. Органічний матеріал додають навколо дерев, щоб зберегти вологу в ґрунті та сповільнити зростання бур’янів. Мульчею може бути подрібнена кора, тирса, солома, листя або трава. Мульча також допомагає покращити ґрунт і запобігає його висиханню.

2. Кам’яна крихта. Це ґрунтове покриття з дрібних каменів, яке також допомагає зберегти вологу в ґрунті та стримувати зростання бур’янів. Кам’яна крихта також може надати ділянці доглянутого вигляду.

3. Пластик. Ви можете використовувати пластикові кола, які продаються в садових центрах, щоб уберегти ґрунт навколо дерев від бур’янів. Такі кола зазвичай складаються із двох половинок, які з’єднують навколо стовбура дерева.

4. Дерев’яні бар’єри. Якщо хочете створити більш природний вигляд, використовуйте дерев’яні бар’єри. Можете зробити їх самостійно з дощок або круглих колод, якими слід оточити стовбур дерева.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.