Карамельний соус до сніданкових каш, млинців і оладок, сирних запіканок — вишукана заміна варенню.
- 200 г цукру
- 100—130 мл молока
- 50 г вершкового масла
На сухій сковороді на середньому вогні розплавити цукор до карамельного кольору, постійно помішуючи — крупинки мають повністю розчинитися. Довго на вогні не тримати, бо гірчитиме. Молоко окремо довести до кипіння. Влити невеликими порціями в цукор, помішуючи (обережно, бо бризкатиме!). Зняти з вогню. Додати масло, перемішати до однорідності. Дати охолонути.
Тепла карамель більш рідка, щойно охолоне — стане густішою, як варене згущене молоко. Таку можна використовувати як начинку до рогаликів або печива «Горішки».
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