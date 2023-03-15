Карамельний соус до сніданкових каш, млинців і оладок, сирних запіканок — вишукана заміна варенню.

200 г цукру

100—130 мл молока

50 г вершкового масла

На сухій сковороді на середньому вогні розплавити цукор до карамельного кольору, постійно помішуючи — крупинки мають повністю розчинитися. Довго на вогні не тримати, бо гірчитиме. Молоко окремо довести до кипіння. Влити невеликими порціями в цукор, помішуючи (обережно, бо бризкатиме!). Зняти з вогню. Додати масло, перемішати до однорідності. Дати охолонути.

Тепла карамель більш рідка, щойно охолоне — стане густішою, як варене згущене молоко. Таку можна використовувати як начинку до рогаликів або печива «Горішки».