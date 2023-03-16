Відтепер портал «Дія» у поміч і бажаючим одружитися. Скористатися цією послугою можуть громадяни України, старші 18 років та які мають електронний підпис. У декілька кліків вони подають туди заяву та обирають місце, час, формат проведення церемонії.

ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО:

авторизуватися на порталі та перейти в розділ «Сім’я»;

обрати послугу «Заява про шлюб»;

заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації;

сплатити адміністративний збір;

підписати заяву електронним підписом;

щоб ваш партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням із пошти та підписав її електронним підписом.

Після цього обраний ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо вашої церемонії на пошту.

Процес подання заяви онлайн триває менше 15 хвилин: https://diia.gov.ua/services/zayava-na-shlyub

А молодятам лише потрібно буде з’явитися в ДРАЦС у день одруження.