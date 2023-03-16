Більшість форм онкології насправді мають хороший прогноз лікування при виявленні на ранній стадії. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95 відсотків жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують уже на ІІІ—ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Схожа ситуація і зі здоров’ям чоловіків: у 21 відсотках випадків рак простати виявляють уже на стадіях, коли з’являються метастази.

Отже, аби зберегти своє здоров’я, потрібно проходити такі обстеження, радять у МОЗ та Національному інституті раку.

ЖІНКАМ

✔ клінічне обстеження грудних залоз: у віці від 20 років — раз на рік;

✔ цитологічна діагностика (ПАП-тест): з 21 року — раз на 3 роки; 30—49 — раз на 5 років;

✔ тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест): із 39 до 49 років — раз на 5 років;

✔ мамографія: після 40 років — кожні 2 роки;

✔ колоноскопія: після 50 років — кожні 5 років.

ЧОЛОВІКАМ

✔ огляд уролога: після 40 років — щороку;

✔ колоноскопія: після 50 років — раз на 5 років.

Після 60 років інші обстеження в разі потреби призначає сімейний лікар чи терапевт. Якщо ви помітили будь-які зміни у здоров’ї, негайно зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта, які скерують вас на відповідні обстеження або на консультацію до вузького фахівця.

Нагадуємо: всі зазначені обстеження оплачують лікарням із державних коштів за рахунок Програми медичних гарантій, тому для пацієнта вони безоплатні.