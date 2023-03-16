Без проріджування ожина дуже швидко загущується. Зазвичай її вирощують у кущовій культурі.

✔ Щороку навесні в центрі куща залишають близько 6—10 однорічних гілок, що плодоносять. Восени їх підрізають до 1,5—1,8 м.

✔ Періодично видаляють пошкоджені, зламані та хворі пагони. Навесні підмерзлі під час зимових морозів верхівки вирізають до здорової бруньки.

✔ У сланких видів ожини зазвичай тільки вкорочують і видаляють зайві пагони при весняному підв’язуванні.

✔ Кущі ожини вкриті колючками, що ускладнює догляд за ними. Тому всі роботи виконують у товстих рукавичках.