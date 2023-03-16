Салат під горіховим соусом — той випадок, коли ситно й без м’яса. Квасоля насичує організм білками та разом із горіхами й зеленню дає заряд енергії.
- 200 г червоної консервованої квасолі
- 80—100 г волоських горіхів
- 1 маленька фіолетова цибулина
- маленький пучечок петрушки
- маленький пучечок зеленої цибулі
- середній зубчик часнику
- 0,5 чайної ложки сухого базиліку
- чверть чайної ложки коріандру
- сіль (за смаком)
- чорний мелений перець
Насіння коріандру розтерти в ступці (можна замінити свіжою кінзою). Додати підсмажені на сухій сковороді горіхи, все разом ретельно розтерти (подрібнити в м’ясорубці, кавомолці тощо). Викласти в миску, додати дрібно нарізану цибулину, вичавлений часник, сухий базилік, посічену зелень, перець. Викласти квасолю, посолити, перемішати. Додати 3—5 столових ложок рідини з консервованої квасолі, довівши до бажаної консистенції.
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