Салат під горіховим соусом — той випадок, коли ситно й без м’яса. Квасоля насичує організм білками та разом із горіхами й зеленню дає заряд енергії.

200 г червоної консервованої квасолі

80—100 г волоських горіхів

1 маленька фіолетова цибулина

маленький пучечок петрушки

маленький пучечок зеленої цибулі

середній зубчик часнику

0,5 чайної ложки сухого базиліку

чверть чайної ложки коріандру

сіль (за смаком)

чорний мелений перець

Насіння коріандру розтерти в ступці (можна замінити свіжою кінзою). Додати підсмажені на сухій сковороді горіхи, все разом ретельно розтерти (подрібнити в м’ясорубці, кавомолці тощо). Викласти в миску, додати дрібно нарізану цибулину, вичавлений часник, сухий базилік, посічену зелень, перець. Викласти квасолю, посолити, перемішати. Додати 3—5 столових ложок рідини з консервованої квасолі, довівши до бажаної консистенції.