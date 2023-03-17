Із 1 березня зріс розмір мінімальної пенсії особам з інвалідністю із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Прикінцевими положеннями Закону України від 29.06.2021 №1584-IX «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб визначено, що особам із інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та які є учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, — мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути нижчим:

для осіб із інвалідністю І групи — 100 відсотків розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік;

ІІ групи — 80 відсотків;

ІІІ групи — 60 відсотків.

Якщо щомісячні розміри пенсійних виплат цих осіб (із урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат і компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягають таких розмірів, виплачується щомісячна державна адресна допомога в сумі, якої до них не вистачає.

Мінімальний розмір пенсійної виплати збільшується з 1 березня, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії. За 2022 рік це — 13376,21 грн.

Таким чином, із 1 березня 2023 року мінімальний розмір пенсійної виплати особам з інвалідністю із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим:

для осіб із інвалідністю І групи — 13376,21 грн (до 1 березня — 12993,56);

ІІ групи — 10700,97 грн (до 1 березня – 10394,85);

ІІІ групи — 8025,73 грн (до 1 березня – 7796,14).

Такі розміри мінімальних пенсійних виплат встановлюються незалежно від того, відповідно до якого закону особі призначено пенсію.