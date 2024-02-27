Що робити, якщо в коморі залишився багатий урожай ріпчастої цибулі? Правильно, приготувати з нею щось смачненьке. Якщо ви любите цибулю або ж, навпаки, не любите, тоді ця добірка рецептів для вас.

ЗАМІСТЬ ЧИПСІВ: ХРУСТКІ КІЛЬЦЯ В КЛЯРІ

2 середні цибулини; 2 столові ложки борошна; чверть чайної ложки паприки; олія.

Кляр: 2 яйця; 50 мл води; 4 столові ложки борошна; 1 столова ложка сметани; 0,5 чайної ложки солі.

Маринад: 1–2 столові ложки оцту (9%); 0,5 чайної ложки солі; 250 мл окропу.

Цибулю нарізати середніми кружальцями, розібрати на кільця. Змішати продукти для маринаду, залити цибулю, залишити на 10 хв. Рідину злити, цибулю просушити на паперовому рушнику.

Для кляру в миску влити воду, додати сметану, борошно, сіль і 2 жовтки. Розтерти до однорідності. Збити міксером білки на стійку піну, додати в кляр, перемішати — так він вийде пухким.

У тарілці змішати 2 столові ложки борошна та чверть чайної ложки паприки — вона надасть красивого кольору. Обкачати цибулю в борошні.

У невеличку каструльку налити олію, щоб цибуля плавала в ній. Цибулеві кільця занурювати в кляр і опускати в розігріту олію. Смажити з обох боків до золотавості. Готові викладати на паперовий рушник.

ОЛАДКИ ДО СНІДАНКУ

Цибуля при смаженні втрачає свою гостроту та запах і стає злегка солодкуватою, навіть важко здогадатися, з чого оладки приготовлені.

350 г цибулі; 0,5 чайної ложки солі; 0,5 чайної ложки цукру; чорний мелений перець; 1 яйце; 1,5–2 столові ложки борошна; чверть чайної ложки соди; 1 чайна ложка соку лимона; олія.

Цибулю дуже дрібно посікти. Викласти в миску, всипати сіль, цукор, перець. Залишити на 15 хв. Додати яйце, соду, гашену соком лимона, перемішати. Всипати борошно, тісто має вийти, як на деруни. Якщо рідке, можна підсипати борошна. Смажити оладки в олії, як звичайні деруни, до золотавості. Найкраще смакують гарячими, зі сметаною.

БАБУСИНА «ЧЕРВОНА ІКРА»

Ікра з цибулі — наш сімейний рецепт, страва, яку готувала ще моя бабуся. Це універсальна приправа до макаронів, картоплі та гречки, смакуватиме й просто бутерброд із цибулевою ікрою на українському хлібі. Ми називаємо таку закуску бабусина «червона ікра».

1 кг цибулі; 6 столових ложок томатної пасти; 1 чайна ложка солі; 2 столові ложки цукру; 6 столових ложок оцту (9%); 0,5 чайної ложки хмелі-сунелі; олія; 80 мл води.

Цибулю нарізати дрібними кубиками. Викласти в розігріту олію, смажити до золотавості. Додати томатну пасту, тушкувати разом 2 хв., щоб цибуля просочилася. Додати сіль, хмелі-сунелі, трохи цукру й оцет. Розвести ікру водою і прокип’ятити все разом 5 хв. Дати повністю охолонути.

Перекладіть у баночку та зберігайте в холодильнику — тиждень зберігатиметься точно, якщо раніше не з’їсте.

Аліна ЧЕПУРНА. м. Ковель.