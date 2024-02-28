В оновленому Гіді по Програмі медичних гарантій для пацієнтів 2024 року є відповіді на різні запитання щодо того, які послуги можна отримати на різних рівнях медичної допомоги та в різних лікарів, інформують у НСЗУ. Посібник зручно завантажити (за посиланням https://cutt.ly/DwCcdHP5) і завжди мати з собою в телефоні на випадок, якщо доведеться звернутися по медичну допомогу.

Завдяки Гіду можна знайти інформацію про те: