В оновленому Гіді по Програмі медичних гарантій для пацієнтів 2024 року є відповіді на різні запитання щодо того, які послуги можна отримати на різних рівнях медичної допомоги та в різних лікарів, інформують у НСЗУ. Посібник зручно завантажити (за посиланням https://cutt.ly/DwCcdHP5) і завжди мати з собою в телефоні на випадок, якщо доведеться звернутися по медичну допомогу.
Завдяки Гіду можна знайти інформацію про те:
- що таке Програма медичних гарантій та пакети медичних послуг;
- які послуги можна отримати в лікаря первинної медичної допомоги;
- які безоплатні послуги з лабораторних, інструментальних та ендоскопічних досліджень можна отримати на амбулаторному рівні;
- що передбачає стаціонарна допомога та окремі пріоритетні напрями;
- що входить у безкоштовну психіатричну, онкологічну, реабілітаційну та паліативну допомогу;
- які ліки входять у програму «Доступні ліки» та як їх отримати безоплатно або з частковою доплатою;
- яку інформацію можна отримати в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77;
- як подати скаргу в разі порушення прав пацієнта на безоплатні медичні послуги;
- які послуги не входять у Програму медичних гарантій та є платними в закладах охорони здоров’я.
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