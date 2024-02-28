Пігментна пляма — це певна зона скупчення великої кількості пігменту (меланіну). І з’являються ці плями зовсім не з «червивого» ока сусідки або впливу радіації, як люблять стверджувати деякі «всезнаючі» люди.

А ось любов до засмаги — пряма дорога до пігментних плям. Надмірний ультрафіолет подразнює клітини, що продукують меланін, тож отримуємо наочний результат.

Появі плям сприяє і прийом деяких препаратів: антибіотиків тетрациклінового ряду, системних ретиноїдів, препаратів для хіміотерапії, протизаплідних.

Проблеми з печінкою та жовчовивідними шляхами, порушення в роботі ендокринної системи можуть проявлятися у вигляді появи пігментних плям. Тому сприймаймо плями не як косметологічний дефект, а як сигнал про проблеми в організмі.

Руслан ВЛАСЕНКО.