Попри те, що дупла — це місце проживання багатьох видів тварин, все ж таки вони несуть загрозу, оскільки є ранами на деревах.

ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ ДУПЛА

Неправильне обрізування дерева, удари, поломки великих гілок.

Несприятлива погода та інші природні явища (опік, морозобоїна). Вже в лютому–березні кора прогрівається, починається рух соку, але вночі рідини в дереві замерзають, міцності кори не вистачає — вона лопається, як труби в будинку. Приблизно так може утворитися дупло в перехідну погоду.

Грибкові ураження.

Із причинами все зрозуміло, але важливо не погіршити проблему й припинити її на самому початку. Дупла краще заліковувати тоді, коли відсутній сокорух, тобто дерево практично не росте, так «пломба» встигне затвердіти.

Очистіть дупло механічним способом (ножем, стамескою, пилкою) до живої структури. Дуже важливо прибрати все омертвіле, інакше наступні дії будуть марними. Підготуйте порожнину для загоєння. Протріть внутрішню поверхню та дайте час просушитись. Обробка від комах і шкідників. Не нехтуйте використанням спеціальних засобів, бо дуже важливо зробити тотальну дезінфекцію. Таку суміш можна виготовити самостійно: змішайте 50 г мідного купоросу з літром води, потім додайте 1,5 кг глини, 800 г садового вапна та повну літрову банку золи. За консистенцією має нагадувати сметану. Тепер змастіть дупло зсередини та дайте висохнути. Такий захист допоможе живій деревині та не дасть дуплу розростатися в розмірах. Заключний етап можна виконати кількома способами. Щоб обрати, враховуйте розмір дупла.

Для заповнення гілками необхідно вирізати з товстих гілок «пломбу», діаметром трохи меншим за порожнину, і вставити в дупло. Потім пофарбувати.

Інший варіант: приготувати суміш із води, глини (3 кг), соломи, льону й окису (або гідроксиду) кальцію (200 г). Суміш має нагадувати сметану. Важливо в процесі додавати сухі компоненти у воду, а не навпаки. Потім акуратно та щільно, без лисин, заліпіть дупло. Дайте висохнути 2–3 дні та покрийте фарбою в теплу погоду без передбачуваних опадів.

Дуже популярний метод пов’язаний з монтажною піною. Не забудьте зафарбувати монтажну пломбу олійною фарбою, щоб захистити від дії ультрафіолету. Важливо всі маніпуляції виконати в суху й теплу (вище 8 градусів) погоду — інакше ситуація тільки погіршиться.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.