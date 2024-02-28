Попри те, що дупла — це місце проживання багатьох видів тварин, все ж таки вони несуть загрозу, оскільки є ранами на деревах.
ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ ДУПЛА
- Неправильне обрізування дерева, удари, поломки великих гілок.
- Несприятлива погода та інші природні явища (опік, морозобоїна). Вже в лютому–березні кора прогрівається, починається рух соку, але вночі рідини в дереві замерзають, міцності кори не вистачає — вона лопається, як труби в будинку. Приблизно так може утворитися дупло в перехідну погоду.
- Грибкові ураження.
Із причинами все зрозуміло, але важливо не погіршити проблему й припинити її на самому початку. Дупла краще заліковувати тоді, коли відсутній сокорух, тобто дерево практично не росте, так «пломба» встигне затвердіти.
- Очистіть дупло механічним способом (ножем, стамескою, пилкою) до живої структури. Дуже важливо прибрати все омертвіле, інакше наступні дії будуть марними.
- Підготуйте порожнину для загоєння. Протріть внутрішню поверхню та дайте час просушитись.
- Обробка від комах і шкідників. Не нехтуйте використанням спеціальних засобів, бо дуже важливо зробити тотальну дезінфекцію. Таку суміш можна виготовити самостійно: змішайте 50 г мідного купоросу з літром води, потім додайте 1,5 кг глини, 800 г садового вапна та повну літрову банку золи. За консистенцією має нагадувати сметану. Тепер змастіть дупло зсередини та дайте висохнути. Такий захист допоможе живій деревині та не дасть дуплу розростатися в розмірах.
- Заключний етап можна виконати кількома способами. Щоб обрати, враховуйте розмір дупла.
Для заповнення гілками необхідно вирізати з товстих гілок «пломбу», діаметром трохи меншим за порожнину, і вставити в дупло. Потім пофарбувати.
Інший варіант: приготувати суміш із води, глини (3 кг), соломи, льону й окису (або гідроксиду) кальцію (200 г). Суміш має нагадувати сметану. Важливо в процесі додавати сухі компоненти у воду, а не навпаки. Потім акуратно та щільно, без лисин, заліпіть дупло. Дайте висохнути 2–3 дні та покрийте фарбою в теплу погоду без передбачуваних опадів.
Дуже популярний метод пов’язаний з монтажною піною. Не забудьте зафарбувати монтажну пломбу олійною фарбою, щоб захистити від дії ультрафіолету. Важливо всі маніпуляції виконати в суху й теплу (вище 8 градусів) погоду — інакше ситуація тільки погіршиться.
Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.
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