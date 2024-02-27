Робити цю процедуру слід до того, як з’являться перші паростки, тобто найоптимальніше — десь на початку квітня. Якщо ви тільки плануєте дістати картоплю з льоху на пророщування, або вже дістали, та вона поки «не прокинулася», то зробити надрізи ще встигаєте.

Поперечні надрізи, виконані прямо по шкірці бульб, стимулюють сплячі бічні бруньки. На відміну від посадки «звичайної» картоплі, коли проростають лише верхівкові бруньки, в карбованих бульбах живлення розподіляється більш рівномірно — і всі бруньки дадуть дружні пагони.

У «звичайній», не надрізаній картоплі при проростанні верхівкових бруньок пагони починають виробляти речовини, що заміщують швидку появу паростків з бічних бруньок — звідси й «горох», дрібна картопля. Вона ані в їжу, ані на насіння не годиться. Вчасно виконаний поперечний надріз на картоплі допоможе уникнути цього явища — з «гороху» встигнуть визріти цілком собі нормальні, великі бульби. А тепер про саму процедуру докладніше.

Як правильно виконати поперечні надрізи? Варіанти є різні. Можна просто надрізати картоплину поперек, можна зробити кільцевий надріз — по всьому колу бульби. Виконувати процедуру слід чистим ножем, обполіскуючи його в проточній воді після кожної бульби. Надрізати треба на глибину 1–1,5 см, після чого акуратно вкласти картоплю в контейнери до появи дієздатних паростків. Пам’ятайте, робити надрізи є сенс лише в тому випадку, поки немає перших паростків! Тож у запасі ще є час.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.