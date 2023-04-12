Молоде листя черемші — корисне доповнення до весняного меню.
- 1 пучечок черемші
- 4 яйця
- 1 середній свіжий огірок
- 2 картоплини
- 1 чайна ложка гірчиці
- маленький пучечок зелені (кріп і петрушка)
- 100 г сметани
- сіль
- чорний мелений перець
Картоплю відварити в мундирах, яйця — круто. Дати охолонути. Яйця, огірок і картоплю нарізати кубиками. Зелень посікти. Черемшу дрібно нарізати. Викласти в салатник. Для заправки розтерти сметану та гірчицю. Засмачити салат сметанним соусом. Посолити, поперчити, перемішати.
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