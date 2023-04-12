Молоде листя черемші — корисне доповнення до весняного меню.

1 пучечок черемші

4 яйця

1 середній свіжий огірок

2 картоплини

1 чайна ложка гірчиці

маленький пучечок зелені (кріп і петрушка)

100 г сметани

сіль

чорний мелений перець

Картоплю відварити в мундирах, яйця — круто. Дати охолонути. Яйця, огірок і картоплю нарізати кубиками. Зелень посікти. Черемшу дрібно нарізати. Викласти в салатник. Для заправки розтерти сметану та гірчицю. Засмачити салат сметанним соусом. Посолити, поперчити, перемішати.