Щоб отримати міцні здорові рослини, використовуйте овес. І на магазинні дорогі добрива витрачатись не доведеться.

Отже, знадобиться склянка вівсяних пластівців. Подрібніть їх у блендері та залийте 0,5 л води. Знову збийте у блендері. Виходить таке собі вівсяне молоко. У нього додайте ст.л. цукру, закрийте банку і поставте в тепло на 2—3 доби. Відкрийте банку, ретельно все перемішайте і процідіть. Розбавте водою 1:5.

Через тиждень після того, як у розсади з’являться перші справжні листочки, її можна поливати таким добривом. Підживлюйте раз на 10—14 днів. І побачите, яка гарна розсада у вас буде.