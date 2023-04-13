Добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи, старші 16 років. Також передбачена можливість сплати страхових внесків на користь третіх осіб, роз’яснюють у ПФУ.

Умовами добровільної участі є:

наявність інформації про таких людей у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

таким особам не призначено пенсію в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

ЯК СКОРИСТАТИСЯ

Необхідно укласти Договір із Пенсійним фондом України, сплатити внески — за себе або на користь іншої особи.

Договір укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Для цього потрібно авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), «Дія.Підпису» або системи GOV.ID.

ХТО ВИЗНАЧАЄ РОЗМІР ВНЕСКІВ І ТЕРМІН ЇХ СПЛАТИ

Людина самостійно визначає, скільки часу бажає сплачувати внески після укладання Договору, періодичність їх сплати та розмір.

ЧИ ТРЕБА ЗВІТУВАТИ ПРО СПЛАЧЕНЕ

Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок Фонду. Інформація про сплату внесків не потребує подачі жодних звітів. Повідомлення про сплату надійде в особистий кабінет застрахованої особи, на користь якої сплачено внески, на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

ПЕРЕВАГИ

Сплачені внески — це набутий страховий стаж або збільшена заробітна плата для майбутньої пенсії.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮВАТИМЕ

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок ПФУ. Цей місяць зарахують до страхового стажу та за нього буде враховано заробітну плату — для незастрахованих осіб, а для застрахованих — буде збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Якщо по Договору за певний місяць сплачено, наприклад, 2 тис. грн, то для застрахованої особи місячний заробіток, який буде враховано при обчисленні пенсії, зросте більш як на 9 тис. грн.

Фактично кожні 100 грн добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату, яка буде врахована для призначення пенсії, майже на 455 грн.

Якщо з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків і фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску заробітна плата перевищить за відповідний місяць максимальну величину, з якої сплачуються страхові внески, частина їх зарахується в рахунок наступного місяця.