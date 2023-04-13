Через кілька днів — Великдень за православним календарем. Уже знаємо: з огляду на воєнний стан не матимемо додаткового вихідного на другий день Пасхи, а комендантська година залишиться в силі й великодньої ночі. Але Воскресіння Христове в християнській душі за всіх обставин — незнищенне, як і віра Христова. Тож принаймні ті з нас, хто не перебуває під окупацією чи в зоні бойових дій, напевне, шукатимуть у ці дні свій особистий шлях до храму.

Як завжди, ділитимемося шматочком свяченого з рідними та близькими, самотніми старенькими, хворими. Важливо поділитися гостинцем і з дітьми та дорослими з тільки-но деокупованих українських територій, і з тими, кого можуть навідати волонтери в «сірій» зоні.

Найперше ж під час війни хочемо й можемо подбати про українських воїнів-захисників — тих, які в строю, і котрі готуються стати в стрій на полігонах, про звільнених із полону та поранених, які зустрінуть Великдень у шпиталях і звичайних лікарнях. Але зважаймо: надворі весна, і багато чого з переданого, тим більше надісланого поштою, варто йому трохи затриматися в дорозі, може стати потенційно небезпечним для здоров’я. Хоч ми, господині, радше за все ніколи не довідаємося, навіть якщо бійці не зможуть поласувати нашими швидко зіпсованими гостинцями, бо воїни, цінуючи волонтерську працю, не хочуть завдати нам прикрощів — і завжди дякують.

Тож узгоджуймо з адресатами-воїнами їхні потреби, кількісні та якісні, а поміж собою — хто, що, коли і скільки чого надсилає чи передає для одного й того самого підрозділу. Зважаймо на термометр, бо холодильники мають не всі. І не кажімо, що зайве «можна посушити», «нагодувати покинутих тварин», «поділитися з іншими» чи «возити з собою». Бо воїнам їх потреби видніші.

І головне — аби вони були живі, й аби жила Україна. Зважаймо на їхні прохання! А для них потрібні, наприклад, авто для евакуації поранених чи дрон для спостереження за ворогом, на які просять зібрати самі бійці. В умовах боїв швидко підтримати сили найкраще допоможуть вітамінні, енергетичні батончики за перевіреними рецептами.

Допомагаймо ж нашим Героям перемогти! Христос Воскрес!

Ольга ГОЙДЕНКО.