“Сорокаденкою” в народі називають ранню картоплю. Зазвичай під цією назвою мають на увазі надранній сорт голландського походження Рів’єра, який вирізняється сильною кореневою системою та високою врожайністю навіть у посушливі періоди.

Бульби овальної або круглої форми, шкірка шорстка, блідо-жовта, вічка неглибокі. М’якоть із вмістом крохмалю до 16 відсотків, слаборозвариста. В одному кущі — 8—12 бульб масою по 100—170 г. Рів’єра добре адаптується і підходить для вирощування в будь-яких ґрунтово-кліматичних умовах.

Продавці запевняють, що дозрівання відбувається вже через 40—45 днів після появи сходів. Однак не варто сприймати це буквально. Адже справа не лише в сорті. Таку картоплю ще потрібно правильно підготувати та виростити. Зокрема, більш ранній урожай отримують завдяки передпосадковому пророщуванню бульб. Їх розміщують у світлому теплому приміщенні за температури 12—15 градусів на 1 —15 днів або й довше. Протягом цього часу бульби кілька разів перевертають, щоб рівномірно отримували світло.

Оптимальна вага картоплин для посадки — 40—70 г. Крупніша дає врожай пізніше. Найкращі ґрунти — легкого механічного складу. Ділянка має добре прогріватись і бути захищеною від холодних вітрів. Бульби укладають у лунки паростками догори. Для бульб фракції 28—35 мм залишають відстань 22 см. Для фракції 35—55 мм — 27 см. Рекомендована глибина загортання ультраранньої картоплі — 5—6 см. Для прискорення отримання врожаю її вирощують під плівкою або мінеральним волокном.

Зберігається Рів’єра зазвичай до пів року. Але картоплярі кажуть, що в хорошому погребі може вилежати до наступної весни. Для збільшення терміну зберігання бульб важливо добитися якісного формування шкірки.

До ультраранніх належать також сорти: Орла — високоврожайний, з великими бульбами правильної форми; Сенсейшн, Прада, Лаперла, Імпала та інші.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.