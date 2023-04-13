Ця сирна паска — сама ніжність, на смак — як вершковий пломбір. А приготувати її можна заздалегідь.

На 900-грамову пасочницю:

360 г кисломолочного сиру

120 г вершкового масла

1 яйце

170 мл вершків (від 20%)

80 г цукру

1 столова ложка ванільного цукру

100 г цукатів

Якщо сир у вас зернистий, з крупинками, його обов’язково треба перетерти крізь сито. Для заварної основи в каструльку вбити яйце, влити вершки, всипати ваніль і столову ложку цукру (від загальної кількості), перемішати. Поставити на слабкий вогонь, помішуючи, тримати до закипання. Щойно закипить, тримати 10 сек., зняти з вогню. Дати охолонути, помішуючи, аби маса не завітрювалась.

У миску викласти розм’якшене масло, всипати цукор, збити віночком до однорідності. Додати сир, ретельно розтерти. Викласти до загальної маси заварну основу. Готова сирна маса має ліниво сповзати з лопатки. Додати наповнювач — цукати. Обгорнути пасочницю ззовні кількома шарами харчової плівки. Поставити форму на тарілку, заповнити сирною масою, розрівняти. Накрити, поставити в морозилку на ніч (5—6 год.). Далі дістати з морозилки, зняти плівку. Перевернути на таріль, дати 2—4 хв. постояти й обережно зняти (відкрити) форму. Залишити в холодильнику на 3—4 год., щоб розморозилася.

Після розморожування на тарелі не залишається сироватки, а паска справді на смак — як морозиво.

Поради:

✔ 1 яйце можна замінити 2 жовтками (паска буде ще ніжнішою);

✔ кисломолочний сир — від 10%, обов’язково сухий (без зайвої вологи), не зернистий;

✔ вершки можна брати будь-якої жирності (10, 20 або 33%). Що вища жирність, то паска смачніша, текстура ніжніша;

✔ наповнювачами для такої паски можуть бути: мак, горіхи, кокосова стружка, шматочки шоколаду, мармелад.