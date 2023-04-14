Вона надається у виключних випадках, установлених рішенням Міноборони від 1 лютого 2023 року №2683/з про матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, а саме:

✔ смерть військовослужбовця та/або його дружини (чоловіка), дітей, батьків;

✔ поранення військовослужбовця, що зазнав при виконанні завдань під час воєнного стану;

✔ у разі наявності у військовослужбовця інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини;

✔ порушення стану здоров’я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії), а саме: онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та/або хіміотерапія), захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С;

✔ безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, які пов’язані із захистом Батьківщини (більше ніж 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів;

✔ сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно) чи заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або визнаних безвісно відсутніми.

Допомога надається в розмірі місячного грошового забезпечення.