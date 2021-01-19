Навіть невелика кількість спиртних напоїв позначається на стані нашої шкіри, спричиняючи наступного дня сухість, набряклість і посилюючи судинну сіточку (купероз).

Алкоголь не лише розширює судини, роблячи наші щоки рум’яними, а й пошкоджує їх, підвищуючи проникність капілярів. З цієї ж причини епідерміс зневоднюється, а підшкірна клітковина затримує воду, сприяючи появі набряків.

Позбутися таких наслідків можна своїми силами. Набряки під очима чудово знімають пакетики завареного зеленого чаю, часточки свіжого огірка або картоплі, заморожені кубики льоду з відварів трав – м’яти, меліси, польового хвоща, петрушки.

Усунути сухість шкіри і зволожити її можна за допомогою масок. Уранці натріть картоплину на тертушці, додайте трохи молока й борошна. Нанесіть суміш на попередньо очищене обличчя на 20–25 хв., після чого змийте теплою водою. Така експрес-маска не лише чудово зволожить, освіжить, а й підтягне шкіру, зніме набряк і трохи відбілить.

Маска для очей чудово тонізує, знімає набряк, темні кола під очима й підтягує шкіру.

До столової ложки рідкого йогурту без наповнювачів додайте чайну ложку розчинної кави, ретельно перемішайте і поставте на 5–7 хв. в морозилку. Охолоджену суміш нанесіть на нижнє повіко на 15–20 хв., а потім акуратно змийте теплою водою.

Купероз холодної пори року, та й після свят, стає особливо помітним. Заспокоїти його можна за допомогою спеціальної маски, приготовленої з 5 таблеток аскорутину. Подрібніть їх, додавши чайну ложку сметани, і нанесіть суміш на обличчя. Аскорутин, що містить вітамін С, зміцнить стінки судин і відбілить шкіру.

Підготувала Валентина ГАРКАВА.