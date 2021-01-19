Із 1 січня 2021 року Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» змінило вартість бланків біометричних документів. У зв’язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове та постійне проживання.
Паспорт громадянина України
у формі картки особа при досягненні 14-річного віку отримає безкоштовно.
Хто бажає отримати паспорт громадянина України у формі картки строком до 20 робочих днів, тепер має сплатити 363 грн (раніше — 345). За бажання отримати цей документ у коротший термін (10 робочих днів) необхідно сплатити 489 грн (раніше — 471).
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
можна отримати строком до 20 робочих днів за 694 грн (раніше — 682); а от за 7 робочих днів це коштуватиме 1046 грн (раніше — 1034).
ВАЖЛИВО!
За наявності підстав паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна отримати за 3 робочі дні, заплативши як за 7 — 1046 грн.
Посвідка на тимчасове проживання
оформлюється строком до 15 робочих днів. Вартість — 915 грн (раніше –– 891).
Посвідка на постійне проживання
також оформлюється строком до 15 робочих днів. Вартість — 752 грн (раніше –– 728).
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