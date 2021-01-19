Виріб, зв’язаний спицями візерунком «Ялинка», ефектно виглядає як з лицьового, так і з виворітного боку, дуже схожий на ткане полотно.

Вироби, зв’язані цим візерунком, добре тримають форму і не деформуються при пранні. «Ялинкою» виконують речі, які не потребують підвищеної еластичності, наприклад: кардигани, пальто, пледи та багато іншого. Цей візерунок у виробі може бути як самостійним, так і вузьким вертикальним, горизонтальним або квадратним мотивом. «Ялинкою» можна замінити резинку в шапці або рукавицях. Щоб виріб вийшов не дуже щільним, спиці для в’язання візерунка необхідно взяти на 3–4 мм більше, ніж того потребує товщина обраної пряжі. Нитки можуть бути будь-якими: товстими або тонкими, одно- або двокольоровими.

Рапорт становить всього два ряди. Для візерунка обирайте парну кількість петель і 2 кромкові.

1 ряд (лицьовій): петлю зняти, не пров’язуючи (кромкова). Наступні 2 петлі пров’язати лицьовими так, ніби робите убавку. Для цього ввести праву спицю за задні стінки, витягнути петлю, далі зняти з лівої тільки одну петлю (першу), а другу залишити на спиці. Ця друга петля залишиться робочою і буде потім знову пров’язана з наступною петлею. Таким чином пров’язати весь ряд. Тобто, скидаючи з лівої спиці тільки одну петлю, а другу пров’язуючи разом з наступною лицьовою. Останню петлю візерунка пров’язати лицьовою. В кінці — кромкова.

2 ряд (виворітний): петлю зняти, не пров’язуючи (кромкова). Наступні дві петлі пров’язати виворітною. Для цього ввести праву спицю за передні стінки, витягнути петлю, далі скинути з лівої спиці тільки одну петлю (першу), а другу залишити на спиці. Ця друга петля потім так само пров’язується разом з наступною виворітною. Продовжувати до кінця ряду, скидаючи з лівої спиці тільки одну петлю, а другу пров’язувати разом з наступного петлею виворітною. Останню петлю візерунка пров’язати виворітною. В кінці — кромкова.

Візерунок повторювати з 1-го по 2-ий ряди необхідну кількість разів.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.